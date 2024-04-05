Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Listrik Rumah Aman Sebelum Mudik Lebaran 2024, Ikuti Langkah Ini

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |10:07 WIB
Tips Listrik Rumah Aman Sebelum Mudik Lebaran 2024, Ikuti Langkah Ini
Listrik di Rumah pada Mudik Lebaran. (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) meminta masyarakat untuk memastikan listrik di rumah dalam kondisi aman sebelum melakukan perjalanan mudik Idul Fitri 1445 Hijriah.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto meminta masyarakat memperhatikan beberapa tips sebelum mudik demi kenyamanan masyarakat saat melaksanakan mudik.

"Yang pertama, pelanggan perlu memastikan instalasi listrik di rumahnya dalam keadaan baik agar saat rumah ditinggal dalam kondisi aman,” kata Gregorius dikutip Antara, Jumat (5/4/2024).

Kedua, PLN juga mengimbau masyarakat untuk mematikan aliran listrik yang tidak terpakai dengan mencabut peralatan elektronik dari stop kontak.

"Ketiga, hidupkan lampu penerang seperlunya seperti lampu teras dan halaman untuk memastikan keamanan bangunan yang ditinggalkan, bila perlu pasang sensor penerangan agar penggunaan listrik berjalan dengan efisien," ujarnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
