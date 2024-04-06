Wall Street Menguat Usai Rilis Data Pekerjaan AS

JAKARTA - Wall Street ditutup lebih tinggi pada perdagangan Jumat (5/4/2024) waktu setempat. Bursa Saham AS menguat setelah laporan pekerjaan memperkuat pandangan bahwa perekonomian tetap sehat meskipun ada indikasi bahwa Federal Reserve dapat menunda pemotongan suku bunga.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 307,06 poin, atau 0,80%, menjadi 38.904,04, S&P 500 (.SPX) naik 57,13 poin, atau 1,11%, menjadi 5.204,34 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) menguat 199,44 poin, atau 1,24%, menjadi 16.248,52.

Semua sektor utama S&P 500 terdepan, dengan layanan komunikasi (.SPLRCL), industri (.SPLRCI) dan teknologi baru (.SPLRCT) yang memperoleh keuntungan tertinggi.

Data Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja pada bulan Maret dibandingkan perkiraan dan terus menaikkan upah, menunjukkan bahwa perekonomian mengakhiri kuartal pertama dengan baik.

Data tersebut memicu ekspektasi The Fed kemungkinan akan menunda pemotongan suku bunga mengingat resesi belum terlihat, kata Tom Plumb, presiden dan manajer portofolio di Plumb Funds di Madison, Wisconsin.