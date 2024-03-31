Wall Street Dibayangi Sikap The Fed Pekan Depan

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street pekan depan dibayangi sentime ekonomi yang meyakinkan dan sinyal dovish dari Federal Reserve. Hal ini akan mendorong investor melihat lebih jauh pertumbuhan besar-besaran dan saham-saham teknologi yang telah mendorong kenaikan pasar saham AS selama setahun terakhir.

Meskipun reli di saham-saham seperti Nvidia (NVDA.O) dan Meta Platforms (META.O) telah menjadi pendorong utama pasar pada tahun 2024, sektor keuangan (.SPSY), industri (.SPLRCI) dan energi (.SPNY), juga mengungguli kenaikan S&P 500 sebesar 9,7% year-to-date. Hal ini telah meredakan kekhawatiran bahwa pasar menjadi semakin terikat pada nasib sekelompok kecil saham.

Keyakinan bahwa perekonomian akan tetap tangguh sementara inflasi mereda telah mendorong investor untuk mencari pemenang di luar megacaps. Pandangan tersebut mendapat dorongan dari The Fed pada awal pekan ini, ketika bank sentral tersebut menyatakan keyakinannya bahwa mereka akan mampu menurunkan inflasi dan memangkas suku bunga tahun ini, bahkan ketika bank sentral tersebut menaikkan perkiraan mengenai seberapa besar pertumbuhan ekonomi AS.

“Ada keyakinan yang lebih besar bahwa The Fed akan mampu… membuat inflasi mendekati target jangka panjang mereka tanpa resesi,” kata Kepala Strategi Ekuitas AS, Scott Chronert, dilansir dari Reuters, Minggu (31/3/2024).

“Anda akan merasa lebih nyaman dengan memiliki bank atau industri jika Anda berpikir The Fed akan menurunkan suku bunganya suatu saat nanti,” imbuhnya.

Investor dalam minggu mendatang akan mengamati indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi pada hari Jumat yang akan memberikan gambaran terkini mengenai inflasi. Akhir kuartal pertama juga dapat memicu volatilitas karena pengelola dana menyesuaikan portofolionya.

Reli yang semakin luas ini kontras dengan tahun lalu, ketika ketidakpastian terhadap prospek ekonomi mendorong investor untuk mencari perlindungan pada kelompok saham-saham megacap Magnificent Seven, yang tertarik pada posisi industri dominan dan neraca yang kuat. Hanya sektor-sektor yang menampung megacaps – teknologi (.SPLRCT), layanan komunikasi (.SPLRCL) dan kebijakan konsumen (.SPLRCD) – yang mengungguli kenaikan S&P 500 sebesar 24% tahun lalu.

Tahun ini, sektor keuangan dan industri masing-masing naik 10,1% dan 9,9%, sedangkan energi naik 10,3%.

Secara lebih luas, Magnificent Seven - Apple (AAPL.O), Nvidia (NVDA.O), Alfabet (GOOGL.O), Tesla (TSLA.O), Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms (META.O) dan Amazon.com (AMZN.O) - bertanggung jawab atas 40% keuntungan S&P 500 pada Kamis, menurut Indeks S&P dan Dow Jones, jika dibandingkan dengan pangsa yang lebih dari 60% pada tahun lalu.

Reli yang lebih luas “berarti kepemimpinan tidak begitu terkonsentrasi dan rentan terhadap koreksi,” kata Robert Pavlik, manajer portofolio senior di Dakota Wealth.

Setelah Magnificent Seven membukukan keuntungan besar pada tahun 2023, kinerja di antara saham-saham tersebut semakin berbeda pada tahun ini, memberikan investor alasan lain untuk melihat pasar lainnya.