HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Lebaran 2024, Tiket Kapal Ferry Merak-Bakauheni Sold Out hingga 8 April

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:58 WIB
Mudik Lebaran 2024, Tiket Kapal Ferry Merak-Bakauheni <i>Sold Out</i> hingga 8 April
Tiket mudik kapal ferry sold out (Foto: ASDP)
JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melaporkan memasuki H-4 mudik Lebaran, volume penumpang dan kendaraan yang menyeberang dari Pulau Jawa menuju Sumatera terus meningkat.

Hal inilah yang menjadi pemicu kuota tiket ferry ekspres dan reguler untuk semua golongan kendaraan telah habis dipesan sampai dengan 8 April 2024.

Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry, Shelvy Arifin menyampaikan bahwa sesuai prediksi rencana operasi Angkutan Lebaran 2024, puncak arus mudik penyeberangan terjadi pada Sabtu (6/4/2024) atau H-4 hingga Minggu (7/4/2024) besok.

"Volume kendaraan menuju Pelabuhan Merak terus meningkat sejak Sabtu pagi hingga sore hari ini. Terima kasih atas antusiasme pemudik sangat tinggi di lintas Merak-Bakauheni di mana total penumpang yg menyeberang dari H-7 sampai dengan H-5 dari Jawa ke Sumatera telah mencapai 222 ribu orang dan 46.250 unit kendaraan," tutur Shelvy dalam keterangan tertulisnya, Jakarta.

Dia mengungkapkan, tingginya antusiasme para pemudik sehingga tiket ferry baik layanan ekspress dan reguler rute Merak-Bakauheni habis terjual hingga jadwal keberangkatan 8 April 2024.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin menyeberang dari Jawa ke Sumatera agar kembali melakukan pembelian tiket setelah tanggal 8 April 2024 demi kenyamanan, keamanan pengguna jasa dalam melakukan perjalanan dengan kapal ferry khususnya di momen mudik Lebaran tahun ini," ujar Shelvy.

