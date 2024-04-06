Begini Cara Budidaya Buah di Rumah Cukup Pakai Lahan Kecil

JAKARTA - Menanam buah dapat dilakukan di pot jika Anda memiliki lahan terbatas dan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Bisa dengan menanam buah di pot dan dilakukan di pekarangan rumah. Ada istilah tabulampot atau yang merujuk pada “Tanam Buah Dalam Pot” untuk memanfaatkan lahan yang terbatas.

Namun sekarang sudah tak perlu khawatir. Saat ini ada metode budidaya tanaman buah dengan menggunakan pot atau lebih dikenal sebagai metode tabulampot, tabulampot merupakan singkatan dari ‘tanaman buah dalam pot.

Dikutip dari postingan Instagram @kementerianpertanian, Sabtu (6/4/2024), ada cara untuk menanam buah didalam pot dengan metode tabulampot.

Tabulampot adalah singkatan dari Tanam Buah dalam Pot, tujuan dari menanam buah dalam pot untuk meminimalisir penggunaan lahan luas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tabulampot, antara lain pemilihan bibitnya, media tanam yang digunakan dan yang tidak kalah penting adalah proses perawatan tanaman tersebut.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin mencoba metode tanam yang satu ini, Sering kali penanaman tabulampot tak kunjung menunjukkan pertumbuhan buah meski telah ditanam dalam waktu yang cukup lama. Bisa diperhatikan, dalam membuat tabulampot bisa menggunakan dua jenis bibit, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif adalah bibit yang diperbanyak dari biji buahnya sedangkan Vegetatif adalah bibit yang diperbanyak dari metode cangkok, okulasi dan penyambungan.