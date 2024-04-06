Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Hal Ini Bisa Bikin Kerja Sampai Tua

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:02 WIB
5 Hal Ini Bisa Bikin Kerja Sampai Tua
Hal ini bisa bikin kerja sampai tua (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Setiap orang memiliki impian untuk hidup sejahtera di masa tua. Namun, tak sedikit juga dari mereka yang harus bekerja hingga usia senja.

Hal tersebut biasanya terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi finansial yang belum matang. Ternyata, hal itu dapat terjadi karena beberapa sebab yang membuat seseorang harus bekerja hingga masa tua.

Dikutip dari akun Perencana Keuangan Prita Ghozie, Sabtu (6/4/2024), berikut adalah 5 hal yang dapat membuat seseorang harus bekerja hingga masa tua.

1. Tidak Mengontrol Uang Jajan

Salah satu penyebab yang jarang disadari adalah perilaku boros. Hal ini berkaitan dengan tidak terkontrolnya pengeluaran untuk jajan.

Untuk menghindari kemungkinan bekerja sampai tua, cobalah untuk meminimalisir pengeluaran gaya hidup yang tidak terkendali. Selain itu, batasi lah pengeluaran untuk keinginan atau gaya hidup dan alokasikan hanya 15-20% dari penghasilan bulanan.

2. Tidak Memiliki Mentalitas Mandiri Finansial

Mandiri secara finansial berarti tidak menjadikan orang tua sebagai dana darurat, anak sebagai dana pensiun, dan teman atau saudara sebagai tempat pinjam. Melainkan, mandiri secara finansial adalah kondisi di mana seseorang telah memiliki kondisi finansial yang cukup untuk saat ini dan masa depan.

Halaman:
1 2 3
