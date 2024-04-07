Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Aplikasi Penghasil Uang Rp500 Ribu per Hari Tercepat Langsung Cair

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |07:28 WIB
4 Aplikasi Penghasil Uang Rp500 Ribu per Hari Tercepat Langsung Cair
Ilustrasi aplikasi penghasil uang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ada 4 aplikasi penghasil uang Rp500 ribu per hari tercepat langsung cair. Apalagi ada aplikasi yang dapat berguna untuk mendapatkan uang tambahan melalui kebiasaan atau hobi.

Selain berinteraksi dengan berbagai orang, membaca berita dari, hingga menonton video, gawai dan internet dapat menghapus bosan dan mengisi waktu luang, para pengguna gawai juga dapat memperoleh penghasilan dari internet.

Berikut 4 aplikasi penghasil uang Rp500 ribu per hari tercepat langsung cair:

1. Swagbucks

Salah satu aplikasi yang menawarkan berbagai cara untuk mendapatkan sedikit uang. Anda dapat mengikuti survei online, bermain game, menonton video, atau berbelanja online di lebih dari 7.000 pengecer untuk mendapatkan hadiah.

Perusahaan memperkirakan pengguna dapat memperoleh tambahan USD50 atau sekitar Rp650.00 ribu hingga USD250 per bulan dari mengikuti survei.

2. Make Money With Givvy Social

Aplikasi penghasil uang langsung masuk ke rekening yang dimaksud adalah Make Money With Givvy Social.

Berdasarkan peredarannya saat ini, aplikasi penghasil saldo DANA 2023 tercepat terbukti aman karena resmi masuk dalam Playstore.

Halaman:
1 2
