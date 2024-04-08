Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1.726 Pemudik Berangkat dari Terminal Pulo Gebang di H-2 Lebaran

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |17:22 WIB
1.726 Pemudik Berangkat dari Terminal Pulo Gebang di H-2 Lebaran
Pemudik yang pulang kampung menggunakan bus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.726 pemudik berangkat menggunakan bus antar kota antar provinsi (AKAP) per Senin (4/8/2024) pukul 00.00-15.00 WIB. Adapun bus AKAP untuk keberangkatan mencapai 164 armada.

"Sementara untuk kedatangan di Terminal Pulo Gebang mencapai 574 orang, dengan total 158 kendaraan," kata Komandan Regu (Danru) Dinas Perhubungan UPT Terminal Pulo Gebang, Mujib Thamrin.

Adapun puncak arus mudik dari Terminal Pulo Gebang telah terjadi sejak Sabtu (6/4). Sebanyak 5.491 penumpang telah berangkat pada H-4 lebaran saat itu.

Mujib memberikan imbauan kepada pemudik yang baru akan berangkat di hari lebaran atau h-1 ldul Fitri untuk menjaga daya tahan tubuh dan beristirahat apabila merasa kelelahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
