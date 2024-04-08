Evakuasi Kecelakaan Selesai, Jasa Marga Tutup Kembali Fungsional Japek II Selatan

JAKARTA - Jasa Marga menutup kembali jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) Segmen Sadang sampai Kutanegara arah Jakarta.

Jalur fungsional Jalan Tol Japek II Selatan ditutup atas diskresi Kepolisian pasca penanganan kecelakaan di KM 58+600 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta selesai dan kondisi lalu lintas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta terpantau normal kembali.

Jasa Marga turut mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik melalui jalan tol untuk memastikan kesiapan perjalanan, di antaranya memenuhi persyaratan perjalanan, memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima dan laik jalan, mempersiapkan perbekalan, memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik.

Sebelumnya, kecelakaan yang terjadi di KM 58 ruas tol Jakarta - Cikampek berdampak pada tersendatnya lalulintas kearah Gerbang Tol Cikampek Utama.

Melihat cctv pada aplikasi Travoy milik PT Jasa Marga, penumpukan kendaraan pada pagi ini sudah terjadi sejak KM42 hingga KM 58 arah Cikampek atau sepanjang 16 KM. Terpantau kendaraan situasi lalin padat merayap sepanjang ruas tol tersebut.