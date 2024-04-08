Arus Mudik di Terminal Pulo Gebang Mulai Landai

JAKARTA - Arus mudik di Terminal Pulo Gebang mulai landai. Jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Pulo Gebang mulai berkurang.

Dari data yang masuk pada Senin (8/4/2024) hingga pukul 15:00 WIB, sebanyak 1.726 pemudik diberangkatkan ke berbagai tujuan. Jumlah ini masih lebih rendah dari total pemudik yang diberangkatkan pada Jumat - Sabtu (5-6 April 2024) masing-masing mencapai 4.950 dan 5.491 penumpang.

Sementara pada Minggu (7/4), pemudik yang berangkat total sebanyak 2.391 orang.

“Kalau H-2 dibandingkan dengan data kemarin itu jauh lebih menurun, pada tanggal 6 dan 7 kita memberangkatkan 5.491 orang dengan jumlah bus AKAP 403. Mungkin itu bisa dikatakan arus puncak mudik,” kata Komandan Regu (Danru) Dinas Perhubungan UPT Terminal Pulo Gebang, Mujib Thamrin, kepada MNC Portal Indonesia.

Bagi pemudik yang baru akan berangkat menuju kampung halaman, terang Mujib, pihaknya mengimbau untuk melakukan persiapan lebih awal.