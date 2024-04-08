Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arus Mudik di Terminal Pulo Gebang Mulai Landai

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |20:17 WIB
Arus Mudik di Terminal Pulo Gebang Mulai Landai
Arus mudik di terminal pulogebang mulai landari (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Arus mudik di Terminal Pulo Gebang mulai landai. Jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Pulo Gebang mulai berkurang.

Dari data yang masuk pada Senin (8/4/2024) hingga pukul 15:00 WIB, sebanyak 1.726 pemudik diberangkatkan ke berbagai tujuan. Jumlah ini masih lebih rendah dari total pemudik yang diberangkatkan pada Jumat - Sabtu (5-6 April 2024) masing-masing mencapai 4.950 dan 5.491 penumpang.

Sementara pada Minggu (7/4), pemudik yang berangkat total sebanyak 2.391 orang.

“Kalau H-2 dibandingkan dengan data kemarin itu jauh lebih menurun, pada tanggal 6 dan 7 kita memberangkatkan 5.491 orang dengan jumlah bus AKAP 403. Mungkin itu bisa dikatakan arus puncak mudik,” kata Komandan Regu (Danru) Dinas Perhubungan UPT Terminal Pulo Gebang, Mujib Thamrin, kepada MNC Portal Indonesia.

Bagi pemudik yang baru akan berangkat menuju kampung halaman, terang Mujib, pihaknya mengimbau untuk melakukan persiapan lebih awal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement