HOME FINANCE HOT ISSUE

Coba Aplikasi yang Hasilkan Rp400 Ribu per Hari

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |06:03 WIB
Coba Aplikasi yang Hasilkan Rp400 Ribu per Hari
Aplikasi penghasil uang 2024 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Layak coba aplikasi ini bisa menghasilkan uang Rp400 ribu dalam satu hari. Aplikasi penghasil uang Rp400 ribu per hari bisa dicoba untuk menambahkan keuangan.

Untuk pengguna yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah diakses, aplikasi ini menyediakan banyak cara untuk dipertimbangkan. Aplikasi ini bisa digunakan pada ponsel cerdas untuk mengikuti survei, melakukan pertunjukan sampingan, menjual barang yang tidak diinginkan, dan banyak lagi.

Aplikasi pertama adalah Tiktok. Aplikasi penghasil uang paling populer yakni Tiktok. Sebab hampir seluruh pengguna media sosial menggunakan aplikasi ini. Cara memperoleh uangnya dengan menonton video, mengundang teman, upload video, dan ikut serta pada setiap event.

