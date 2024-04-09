Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AS Kapok! Tak Akan Terima Impor China yang Hancurkan Industri

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |10:12 WIB
AS Kapok! Tak Akan Terima Impor China yang Hancurkan Industri
AS soal Impor China (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan AS Janet Yellen, memperingatkan China bahwa Washington tidak akan menerima industri-industri baru dihancurkan oleh impor China.

Ia mengemukakan itu sewaktu mengakhiri pertemuan empat hari untuk menekankan tuntutannya kepada Beijing agar mengendalikan kapasitas industrinya yang berlebihan.

Yellen mengatakan pada konferensi pers bahwa Presiden AS Joe Biden tidak akan membiarkan terulangnya “kejutan China” pada awal tahun 2000-an, ketika banjir impor China menghancurkan sekitar 2 juta lapangan kerja manufaktur Amerika.

Namun, ia tidak mengemukakan ancaman tarif baru atau tindakan dagang lainnya jika Beijing melanjutkan dukungan besar-besaran negara untuk kendaraan listrik, baterai, panel surya dan produk-produk energi ramah lingkungan lainnya.

Yellen memanfaatkan lawatannya yang kedua ke China dalam sembilan bulan ini untuk mengajukan keluhan bahwa investasi berlebihan China telah membangun pabrik dengan kapasitas yang jauh melebihi permintaan domestik, sementara pertumbuhan ekspor produk-produk tersebut mengancam perusahaan-perusahaan di AS dan di negara-negara lain.

Ia mengatakan forum dialog yang baru dibentuk untuk membahas isu ekses kapasitas itu akan memerlukan waktu untuk mencapai solusinya.

