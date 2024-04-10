2,9 Juta Tiket Kereta Lebaran Ludes Terjual hingga Hari Ini

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat tiket kereta api (KA) jarak jauh sudah terjual 2.917.574. Jumlah itu berdasarkan data per hari ini hingga pukul 08.00 WIB.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan, tiket yang disediakan pihaknya selama angkutan Lebaran tahun ini sebanyak 3.283.204.

“Berdasarkan pantauan data pada Rabu pukul 08.00, tiket KA jarak jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) sampai H+10 (21 April) adalah sebanyak 2.917.574 tiket,” ujar Joni melalui keterangan pers.

Dia memastikan, jumlah tiket yang terjual akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.

Adapun, KA jarak jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran 2024:

1. KA Airlangga relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)

2. KA Pasundan relasi Kiaracondong - Surabaya Gubeng (PP)

3. KA Joglosemar Kerto relasi melingkar Jawa Tengah

4. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)

5. KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari (PP)

6. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP)

7. KA Matarmaja relasi Pasar Senen - Malang (PP)

8. KA Jayakarta relasi Pasar Senen - Surabaya Gubeng (PP)

9. KA Kertajaya relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)

10. KA Serayu relasi Pasar Senen - Purwokerto (PP)

10 Stasiun Keberangkatan Terpadat:

1. Pasar Senen

2. Gambir

3. Surabaya Pasarturi

4. Surabaya Gubeng

5. Solo Balapan

6. Bandung

7. Malang

8. Semarang Tawang Bank Jateng

9. Ketapang

10. Purwokerto