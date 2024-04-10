Pak Bas Sedih Lihat Orang Mudik Lebaran

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku selalu merasa sedih saat melihat orang melakukan mudik Lebaran. Pasalnya, Pak Bas sapaannya sudah tidak memiliki kedua orangtua sehingga tidak bisa lagi melakukan momen tahunan tersebut.

Oleh karena itu, Basuki berusaha untuk secepat mungkin untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Sebab hal tersebut sudah menjadi kewajiban untuk melayani masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan peristiwa longsornya ruas Jalan Tol Bocimi.

"Kalau melihat orang mudik saya masih bisa nangis, itu seng ada lawang kalau kata orang Ambon, the real happiness itu mudik, jadi memang kita harus layani itu dengan baik," katanya, usai melaksanakan Shalat Ied di Masjid As Salam Kementerian PUPR, dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (10/4/2024).

Basuki pun berharap Lebaran tahun ini bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dirinya bersyukur dapat sepenuhnya menjalankan ibadah puasa sambil menjalankan tugasnya sebagai menteri.

"Mudah-mudahan lebih baik ya, menjadi manusia yang lebih baik karena tiap minggu jalan sama Presiden (Joko Widodo), nah itu puasa beneran di lapangan. Tapi alhamdulillah bisa dilewati dengan baik, ibadah Ramadhan bisa dilaksanakan semua lengkap, mudah-mudahan bisa lebih baik," ujar Basuki.