Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir: Selamat Hari Raya Idul Fitri

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |09:11 WIB
Erick Thohir: Selamat Hari Raya Idul Fitri
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada semua umat muslim Indonesia. Orang nomor satu di Kementerian BUMN ini juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua masyarakt. 

"Dengan segala kerendahan hati, Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Mohon maaf lahir dan batin," kata Erick Thohir dalam Instagramnya, Rabu (10/4/2024).

"Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik," sambungnnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Menurutnya, Lebaran tahun ini terasa sangat istimewa karena bebas dari pandemi dan semua yang dilakukan selama Ramadhan kembali normal.

"Idul Fitri tahun ini terasa sagat istimewa karena kita merayakan dengan sukacita. Setelah bulan Ramadhan yang penuh berkah, tanpa ada kekhawatiran dari pandemi dan kita bahkan berburu takjil dengan riang," kata Sri Mulyani dalam Instagramnya, Rabu (10/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement