Erick Thohir: Selamat Hari Raya Idul Fitri

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada semua umat muslim Indonesia. Orang nomor satu di Kementerian BUMN ini juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua masyarakt.

"Dengan segala kerendahan hati, Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Mohon maaf lahir dan batin," kata Erick Thohir dalam Instagramnya, Rabu (10/4/2024).

"Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik," sambungnnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Menurutnya, Lebaran tahun ini terasa sangat istimewa karena bebas dari pandemi dan semua yang dilakukan selama Ramadhan kembali normal.

"Idul Fitri tahun ini terasa sagat istimewa karena kita merayakan dengan sukacita. Setelah bulan Ramadhan yang penuh berkah, tanpa ada kekhawatiran dari pandemi dan kita bahkan berburu takjil dengan riang," kata Sri Mulyani dalam Instagramnya, Rabu (10/4/2024).