Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tetap Puasa Sambil Dampingi Jokowi, Pak Bas: Itu Beneran!

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |12:10 WIB
Tetap Puasa Sambil Dampingi Jokowi, Pak Bas: Itu Beneran!
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengucap syukur dapat sepenuhnya menjalankan ibadah puasa sambil menjalankan tugasnya sebagai menteri.

Sebab saat berpuasa, dirinya terus bekerja mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah Indonesia.

"Mudah-mudahan lebih baik ya, menjadi manusia yang lebih baik karena tiap minggu jalan sama Presiden (Joko Widodo), nah itu puasa beneran di lapangan. Tapi alhamdulillah bisa dilewati dengan baik, ibadah Ramadhan bisa dilaksanakan semua lengkap, mudah-mudahan bisa lebih baik," ujar Basuki, dikutip dari Antara, Rabu (10/4/2024).

Basuki juga berharap pada Lebaran tahun ini dapat terus melayani masyarakat di Hari Raya Idul Fitri.

"Mudah-mudahan masyarakat kita bisa mudik dengan baik. Karena mudik itu adalah the real happiness, apa pun kalau mudik itu adalah the real happiness dan saya harus melayani itu dengan baik," ujar Basuki.

Di sisi lain, Basuki mengaku selalu merasa sedih saat melihat orang melakukan mudik Lebaran. Pasalnya, Pak Bas sapaannya sudah tidak memiliki kedua orangtua sehingga tidak bisa lagi melakukan momen tahunan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement