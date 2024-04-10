Tetap Puasa Sambil Dampingi Jokowi, Pak Bas: Itu Beneran!

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengucap syukur dapat sepenuhnya menjalankan ibadah puasa sambil menjalankan tugasnya sebagai menteri.

Sebab saat berpuasa, dirinya terus bekerja mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah Indonesia.

"Mudah-mudahan lebih baik ya, menjadi manusia yang lebih baik karena tiap minggu jalan sama Presiden (Joko Widodo), nah itu puasa beneran di lapangan. Tapi alhamdulillah bisa dilewati dengan baik, ibadah Ramadhan bisa dilaksanakan semua lengkap, mudah-mudahan bisa lebih baik," ujar Basuki, dikutip dari Antara, Rabu (10/4/2024).

Basuki juga berharap pada Lebaran tahun ini dapat terus melayani masyarakat di Hari Raya Idul Fitri.

"Mudah-mudahan masyarakat kita bisa mudik dengan baik. Karena mudik itu adalah the real happiness, apa pun kalau mudik itu adalah the real happiness dan saya harus melayani itu dengan baik," ujar Basuki.

Di sisi lain, Basuki mengaku selalu merasa sedih saat melihat orang melakukan mudik Lebaran. Pasalnya, Pak Bas sapaannya sudah tidak memiliki kedua orangtua sehingga tidak bisa lagi melakukan momen tahunan tersebut.