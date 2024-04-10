Mudik Naik Pesawat Tertinggi Dibanding Transportasi Lain, Cek Rinciannya

Mudik Naik Pesawat Terbanyak dibanding Angkutan Umum Lainnya. (Foto: Okezone.com/AP)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mencatat pengguna angkutan umum Lebaran 2024 terbanyak menggunakan angkutan udara atau pesawat. Berdasarkan data angkutan umum Lebaran, sebanyak 274.967 orang atau 28,93% dari total penumpang angkutan umum Lebaran 2024 naik pesawat.

Secara rinci, angkutan jalan pada Lebaran 2024 digunakan oleh 238.627 penumpang. Jumlah ini naik sebanyak 18,64% dibandingkan tahun lalu 201.138 penumpang, serta naik 116,41% dibanding pergerakan normal harian.

"Angkutan penyeberangan sebanyak 175.997 penumpang. Jumlah ini menurun 59,8% dibandingkan tahun lalu 294.118 penumpang, namun mengalami naik 686,33% dibanding pergerakan normal harian," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati.

Angkutan udara sebanyak 274.967 penumpang. Jumlah ini menurun sebanyak 1,31% jika dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 278.607 penumpang, serta naik 69,99% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan laut sebanyak 93.793 penumpang. Jumlah ini meningkat 7,17% dibandingkan tahun lalu 87.518 penumpang, serta naik 74,08% dibanding pergerakan normal harian.

Angkutan kereta api sebanyak 176.513 penumpang. Jumlah ini meningkat 8,35% dibandingkan tahun lalu 162.913 penumpang, serta naik 46,76% dibanding pergerakan normal harian.