10 Game Penghasil Uang Real, Cek di Sini

ADA 10 game penghasil uang real yang bisa Anda coba mainkan untuk tambahan keuangan sehari-hari. Adapun dalam memenangkannya, akan berhadiah uang ang diperoleh dapat berbentuk crypto, saldo dana, saldo paypal, ataupun langsung masuk ke rekening juga.

Ini 10 game penghasil uang real yang bisa Anda coba:

1. Wild Cash

Wild Cash adalah game yang digarap oleh developer Hooked Technology. Game ini banyak disukai karena benar-benar bisa menghasilkan uang. Cara bermainnya cukup mudah,Anda akan diberikan kesempatan untuk menambang Gold dengan maksimum 10.000 per harinya.

BACA JUGA: Game Penghasil Uang Langsung ke Dana Tanpa Iklan 2024

Untuk melakukan penambangan, hanya perlu mengklik ikon Gold. Nah, Gold yang terkumpul dapat ditukarkan ke tabungan. Akan pula ditampilkan persentase tahunan tentang berapa keuntungan yang dapat kamu ambil dari Gold tersebut.

2.Hago

Hago merupakan salah satu game penghasil uang yang cukup ramai diminati. Di Playstore game ini berhasil menarik perhatian lebih dari 100 juta pengguna dengan rating 4,2. Game ini memiliki banyak sub mini game yang beragam dan dapat terhubung dengan pemain pemain lain dari seluruh dunia. Pemenang dari setiap game akan mendapatkan koin yang dapat ditukar dengan uang saldo atau pulsa.

BACA JUGA: Game Penghasil Uang Sehari Rp100 Ribu

3. Island King Pro

Island King merupakan game penghasil uang yang memiliki tema yang unik. Jika pada game sebelumnya berbentuk mini games sederhana, pada game ini pemain harus membangun mengembangkan sebuah pulau.