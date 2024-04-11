Advertisement
HOT ISSUE

THR PNS Sudah Cair Rp40 Triliun, Ini Rinciannya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |04:12 WIB
THR PNS Sudah Cair Rp40 Triliun, Ini Rinciannya
THR PNS Sudah Cair Rp40 Triliun. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - THR Lebaran PNS tahun ini sudah cair Rp40,77 triliun. Sisanya akan dicairkan setelah Lebaran 2024.

Adapun komponen THR untuk ASN/pejabat/TNI/Polri terdiri dari gaji pokok sesuai nilai penghasilan per Maret 2024 untuk THR dan Mei 2024 untuk gaji ke-13; tunjangan jabatan/umum; tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta 100 persen tunjangan kinerja bagi ASN pusat dan setinggi-tingginya 100 persen untuk ASN daerah.

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara komponen THR dan gaji ke-13 untuk pensiun dan penerima pensiun di antaranya pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Adapun bagi profesi guru dan dosen, komponen yang diterima 100 persen tunjangan profesi, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.

Halaman:
1 2
