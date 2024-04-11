Persiapan Arus Balik, Ini Hal Penting jika Berhenti Darurat di Jalan Tol

JAKARTA - Arus mudik Lebaran telah dilalui. Kini arus balik mesti disiapkan.

Ada hal-hal penting yang harus dipahami utamanya bagi pemudik yang balik naik kendaraan sendiri seperti mobil. Hal penting untuk diketahui terkait berhenti darurat di jalan tol.

Mengutip instagram PUPR_BPJT, disampaikan terkait rambu-rambu yang harus dipatuhi para pemudik di perjalanan. Jika lelah maka jangan beristirahat di bahu jalan, karena bahu jalan hanya khusus digunakan dalam kondisi darurat.

"Berhentilah di rest area terdekat atau ke luar jalan toll terlebih dahulu. Nantinya kamu bisa masuk kembali ke jalan tol tanpa dikenakan total tarif tol tambahan, kok! 😊," tulis Instagram BPJT.

Namun jika dalam kondisi darurat harus berhenti di jalan tol, ada tiga hal yang harus diketahui. Pertama, jika memungkinkan posisikan mobil di atas rumput atau setengah badan mobil di rumputu dan setengah di badan bahu jalan.

Kedua, nyalakan lampu isyarat peringatan bahaya (lampu hazard). Terakhir pasang segitiga pengamat di belakang mobil. '

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Subakti Syukur, menyebutkan pihaknya memprediksi masih ada terdapat 33 persen masyarakat belum melakukan perjalanan mudik hingga H-2 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah atau Senin (8/4/2024).