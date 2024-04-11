Cegah Kecelakaan di Tol Cikampek KM 58 Terulang, Pemudik Diingatkan soal Contraflow

JAKARTA - Rekayasa lalu lintas dilakukan selama arus mudik Lebaran. Rekayasa seperti one way dan contraflow pun akan kembali dilakukan saar arus balik nanti.

Direktur Utama PT JMTO Yoga Trianggoro menjelaskan, implementasi SKB dalam bentuk rekayasa lalu lintas bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional, termasuk jalan tol.

"Kami juga mohon bantuan dan kerja sama para pengguna jalan untuk berkendara dengan aman dan selamat selama berada di lajur dan jalur rekayasa lalu lintas," ujar Yoga dalam keterangan resminya, Kamis (11/4/2024).

Yoga menjelaskan, bagi pengguna jalan yang berada di jalur contraflow, agar memastikan kondisi kendaraan dan pengendaranya dalam kondisi prima.

Jika sedang mengantuk atau kelelahan, agar tidak masuk ke jalur contraflow dan segera ke rest area untuk beristirahat. Selain itu, jika sudah masuk contraflow agar tetap pada lajurnya, tidak berkendara terlalu kiri maupun terlalu kanan.

"Kami imbau pengguna jalan agar disiplin dalam berkendara dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan, mematuhi batas kecepatan yang dipersyaratkan dan tidak mendahului kendaraan lain mengingat terbatasnya lajur yang dibuka untuk contraflow," kata Yoga.

Apabila pengguna jalan mengalami kondisi darurat khususnya di lajur contraflow, hal yang wajib dilakukan adalah menepi di bahu dalam (lajur paling kiri di lajur contraflow) serta menyalakan lampu hazard.