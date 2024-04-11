Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kecelakaan Bus Rosalia Indah Tewaskan 7 Orang, Begini Kata Manajemen

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |13:20 WIB
Kecelakaan Bus Rosalia Indah Tewaskan 7 Orang, Begini Kata Manajemen
Kecelakaan Bus Rosalia Indah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

SEMARANG - Manajemen PO Rosalia Indah buka suara usai kecelakaan bus yang menewaskan 7 orang penumpang pada hari ini. Diketahui bus penumpang dengan nomor polisi AD 7019 QA mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol KM 370 Kabupaten Kendal.

“Bus membawa 32 penumpang, 1 sopir dan 1 kondektur, total 34 orang (di dalam bus),” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Kamis (11/4/2024).

Dikonfirmasi secara terpisah, manajemen mengatakan pihaknya sedang fokus dalam melakukan penanganan di lapangan.

“Bisa ditunggu nanti kami berikan statement resmi agar kami bisa fokus penanganan di lapangan dahulu, “ kata Marketing Assistant Manager Rosalia Indah, Yovie Aganovic, kepada iNews, Kamis siang (11/4/2024).

Manajemen belum berkomentar perihal kemungkinan santunan yang diberikan kepada keluarga korban, maupun sanksi bagi sopir yang membawa armada tersebut.

Sebelumnya insiden kecelakaan bus Rosalia Indah terjadi sekira pukul 06.35 WIB. Bus melaju dari barat ke timur alias dari arah Jakarta di lajur kiri.

Sesampainya di lokasi yakni KM 370+200 jalur A pengemudi diduga mengantuk sehingga bus tersebut keluar jalan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement