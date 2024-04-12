Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengguna Rest Area Trans Jawa Meroket 300% Selama Arus Mudik Lebaran 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |10:04 WIB
Pengguna Rest Area Trans Jawa Meroket 300% Selama Arus Mudik Lebaran 2024
Pengguna Rest Area Meningkat 300% Selama Arus Mudik Lebaran 2024. (Foto: okezone.com/MPI)
JAKARTA - PT Jasa Marga mencatat adanya peningkatan pengunjung hingga 300% di rest area di ruas Tol Trans Jawa selama periode arus mudik Lebaran 2024.

Direktur Utama PT Jasamarga Related Business (JMRB) Denny Abdurachman mengatakan, kenaikan signifikan terjadi di beberapa titik Rest Area Travoy. Seperti, di KM 88A Ruas Cipularang, KM 207A Ruas Palikanci, hingga KM 519A Ruas Solo-Ngawi.

"Kenaikan pengunjung meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat. Bahkan, Rest Area Travoy 519A mengalami kenaikan hingga 321% dengan rata-rata 11.571 kendaraan per hari," ujar Denny, Jumat (12/4/2024).

Denny menambahkan, guna meminimalisir tumpukan kendaraan, pihaknya juga telah memberlakukan buka tutup Rest Area. Serta, memberikan imbauan kepada pengunjung untuk selalu bergantian saat beristirahat di Rest Area Travoy selama 30 menit.

"Beberapa Rest Area kami juga turut memberlakukan buka tutup pada saat mudik lebaran 2024 kali ini," kata Denny.

"Adapun guna meningkatkan kenyamanan pengunjung, kami juga turut menambah bilik toilet menjadi 599 bilik hingga menambah personel kebersihan dan keamanan," sambungnya.

