1,86 Juta Orang Mudik Lebaran 2024 dengan Pesawat

1,86 Juta Orang Mudik dengan Pesawat. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) mencatat penumpang pesawat pada periode mudik Lebaran tahun ini mencapai 1,86 juta orang. Jumlah itu akumulasi pergerakan penumpang di 20 bandara sejak 3-9 April 2024.

VP of Corporate Communication AP II Cin Asmoro mengatakan, angka penumpang pesawat pada periode mudik Lebaran tahun ini naik 8% dibandingkan dengan arus mudik Lebaran tahun lalu, yaitu 1,72 juta orang.

Menurutnya, ada lima bandara tersibuk selama arus mudik Lebaran di antaranya, Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang 1,13 juta orang.

Bandara Kualanamu di Medan dengan jumlah penumpang 167.680 orang, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru penumpang 79.715 penumpang.

Lalu, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan jumlah penumpang 78.070 orang, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang 73.163 penumpang.

Sementara itu, pergerakan pesawat mencapai 13.795 penerbangan, meningkat 8% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 12.893 penerbangan.

“Lalu lintas penerbangan tertinggi pada arus mudik di 20 bandara AP II ada pada 6 April mencapai 313.164 orang dengan pergerakan pesawat 2.186 penerbangan. Operasional bandara, operasional penerbangan dan layanan kepada penumpang relatif berjalan baik,” ujar Cin, Kamis (11/4/2024).