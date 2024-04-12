Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1,86 Juta Orang Mudik Lebaran 2024 dengan Pesawat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |11:04 WIB
1,86 Juta Orang Mudik Lebaran 2024 dengan Pesawat
1,86 Juta Orang Mudik dengan Pesawat. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) mencatat penumpang pesawat pada periode mudik Lebaran tahun ini mencapai 1,86 juta orang. Jumlah itu akumulasi pergerakan penumpang di 20 bandara sejak 3-9 April 2024.

VP of Corporate Communication AP II Cin Asmoro mengatakan, angka penumpang pesawat pada periode mudik Lebaran tahun ini naik 8% dibandingkan dengan arus mudik Lebaran tahun lalu, yaitu 1,72 juta orang.

Menurutnya, ada lima bandara tersibuk selama arus mudik Lebaran di antaranya, Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang 1,13 juta orang.

Bandara Kualanamu di Medan dengan jumlah penumpang 167.680 orang, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru penumpang 79.715 penumpang.

Lalu, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan jumlah penumpang 78.070 orang, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang 73.163 penumpang.

Sementara itu, pergerakan pesawat mencapai 13.795 penerbangan, meningkat 8% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 12.893 penerbangan.

“Lalu lintas penerbangan tertinggi pada arus mudik di 20 bandara AP II ada pada 6 April mencapai 313.164 orang dengan pergerakan pesawat 2.186 penerbangan. Operasional bandara, operasional penerbangan dan layanan kepada penumpang relatif berjalan baik,” ujar Cin, Kamis (11/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement