HOME FINANCE HOT ISSUE

Arus Balik, Jalur Fungsional Tol Jogja-Solo Beroperasi Hari Ini sampai 15 April 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |12:06 WIB
Arus Balik, Jalur Fungsional Tol Jogja-Solo Beroperasi Hari Ini sampai 15 April 2024
Tol Fungsional Jogja-Solo untuk Arus Balik Lebaran 2024. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) mulai mengoperasikan jalur fungsional Tol Jogja-Solo untuk mendukung arus balik sesuai jadwal secara satu arah pada 12-15 April 2024 pukul 06.00-17.00 WIB secara satu arah dari Ngawen sampai Colomadu.

Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah mengatakan, pada periode ini, jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo akan beroperasi satu arah dari akses Ngawen (Klaten)/GT Karanganom menuju GT Banyudono (untuk tujuan Boyolali dan/atau Kartasura) dan GT Colomadu (untuk tujuan Jalan Tol Trans Jawa).

Sama dengan periode mudik, untuk pengguna jalan dari Jalan Raya Solo-Semarang yang menuju Jalan Tol Trans Jawa juga dialihkan masuk melalui GT Banyudono untuk meneruskan perjalanan melalui GT Colomadu.

"Di luar tanggal dan jam pemberlakuan jalur fungsional yang telah ditentukan, arus lalu lintas menuju dan ke luar GT Colomadu kembali normal menggunakan akses eksisting," ujar Rudy Hardiansyah melalui keterangan resminya, Jumat (12/4/2024).

Rudy menambahkan, PT JMJ mencatat pada periode arus mudik sebanyak 58.702 kendaraan melewati jalur fungsional Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo (Jogja-Solo) Ruas Colomadu s.d Ngawen (Klaten) sepanjang 22 KM.

Angka ini merupakan jumlah kendaraan yang melewati jalur fungsional selama 6 (enam) hari, yaitu pada 5-11 April 2024 yang beroperasi satu arah dari GT Colomadu (Jalan Tol Trans Jawa) menuju Boyolali dan/atau Kartasura serta menuju Klaten dan/atau Yogyakarta.

Halaman:
1 2
