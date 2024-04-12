Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Trans Sumatera Dipadati Kendaraan saat Libur Lebaran, Ini Buktinya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:33 WIB
Tol Trans Sumatera Dipadati Kendaraan saat Libur Lebaran, Ini Buktinya
Jalan tol trans sumatera dipadati pemudik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jalan tol Trans Sumatera dipadati kendaraan saat libur Lebaran. Pada hari Lebaran (10 – 11 April 2024), PT Hutama Karya (Persero) mencatatkan rata-rata trafik di JTTS cukup ramai dengan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) sebanyak 103.974 kendaraan yang melintas per hari. Angka ini meningkat 86% dari LHR Normal.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menerangkan, ramainya trafik selama lebaran ini ini mencermikan masih terjadinya mobilitas dan kegiatan perjalanan pada Hari Lebaran 2024, utamanya justru terjadi di hari kedua lebaran (11 April) dan pada ruas-ruas tol yang pendek. LHR tertinggi terdapat di ruas Indrapura – Lima Puluh disusul Binjai – Stabat dan Sigli-Banda Aceh.

"Hutama Karya melihat kedua ruas tol tersebut cukup dekat dengan akses wisata serta memudahkan pemudik untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar pada Hari Pertama dan Kedua Lebaran 2024," jelas Adjib dalam keterangan resminya, Jumat (12/4/20424).

Adapun detail dari LHR per masing-masing ruas tol adalah sebagai berikut:

- Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung (Terpeka) : 18.115 Kendaraan atau meningkat 70% dari LHR normal

- Tol Palembang-Prabumulih (Palindra & Inprabu) : 17.104 Kendaraan atau meningkat 77% dari LHR normal

- Tol Bengkulu-Taba Penanjung (Bengtaba) : 2.505 kendaraan atau meningkat 103% dari LHR normal

- Tol Pekanbaru-Bangkinang (Pekbang) : 7.678 kendaraan atau meningkat 87% dari LHR normal

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement