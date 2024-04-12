Tol Trans Sumatera Dipadati Kendaraan saat Libur Lebaran, Ini Buktinya

JAKARTA - Jalan tol Trans Sumatera dipadati kendaraan saat libur Lebaran. Pada hari Lebaran (10 – 11 April 2024), PT Hutama Karya (Persero) mencatatkan rata-rata trafik di JTTS cukup ramai dengan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) sebanyak 103.974 kendaraan yang melintas per hari. Angka ini meningkat 86% dari LHR Normal.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menerangkan, ramainya trafik selama lebaran ini ini mencermikan masih terjadinya mobilitas dan kegiatan perjalanan pada Hari Lebaran 2024, utamanya justru terjadi di hari kedua lebaran (11 April) dan pada ruas-ruas tol yang pendek. LHR tertinggi terdapat di ruas Indrapura – Lima Puluh disusul Binjai – Stabat dan Sigli-Banda Aceh.

"Hutama Karya melihat kedua ruas tol tersebut cukup dekat dengan akses wisata serta memudahkan pemudik untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar pada Hari Pertama dan Kedua Lebaran 2024," jelas Adjib dalam keterangan resminya, Jumat (12/4/20424).

Adapun detail dari LHR per masing-masing ruas tol adalah sebagai berikut:

- Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung (Terpeka) : 18.115 Kendaraan atau meningkat 70% dari LHR normal

- Tol Palembang-Prabumulih (Palindra & Inprabu) : 17.104 Kendaraan atau meningkat 77% dari LHR normal

- Tol Bengkulu-Taba Penanjung (Bengtaba) : 2.505 kendaraan atau meningkat 103% dari LHR normal

- Tol Pekanbaru-Bangkinang (Pekbang) : 7.678 kendaraan atau meningkat 87% dari LHR normal