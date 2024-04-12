Uang Beredar saat Ramadhan dan Lebaran 2024 Diproyeksi Rp170 Triliun

JAKARTA - Uang beredar pada saat Ramadhan dan Lebaran akan meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat secara umum (mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam) dan naiknya mobilitas publik terkait mudik.

Sehingga dirinya mengakui bahwa memang ada peningkatan persediaan uang kartal oleh BI untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurutnya, sejalan dengan normalisasi pasca pandemi COVID-19, mobilitas publik diprediksi akan lebih tinggi dari tahun lalu maka wajar jika uang kartal yang disediakan oleh BI juga meningkat tahun ini.

"Oleh sebab itu, terdapat potensi tambahan uang beredar (M2) sekitar Rp 150-170 triliun pada momentum Ramadan dan Idul Fitri tahun ini," jelas Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Jumat (12/4/2024).

Josua menuturkan, biasanya perputaran uang akan meningkat cepat baik di kota maupun daerah, namun menjelang Lebaran sejalan dengan adanya mudik, perputaran uang di daerah akan cenderung lebih cepat.

"Tentunya perputaran uang yang lebih cepat akan menggerakan roda perekonomian karena ativitas transaksi perdagangan barang dan jasa akan meningkat," urai Josua.

Adapun sektor-sektor ekonomi yang berpotensi memiliki dampak positif di tengah momentum Idul Fitri dan mudik lebaran, dimana yang berkaitan dengan belanja masyarakat, antara lain sektor perdagangan, jasa penyediaan akomodasi & makananan-minuman berkaitan dengan belanja masyarakat yang meningkat terutama belanja makanan dan kebutuhan penunjang saat lebaran.

Selain itu, terkait dengan aktivitas mudik, maka sektor transportasi secara keseluruhan, baik transportasi darat, laut, udara dan kereta api juga cenderung akan meningkat sejalan dengan peningkatan pembelian tiket mudik.

"Secara umum, hitungan kami dampak Ramadan dan Lebaran ke ekonomi adalah dapat mendorong pertumbuhan sebesar 0,14 - 0,25 ppt. Jadi kami masih lihat pada 1Q24 ekonomi Indonesia cukup berpeluang untuk tumbuh di kisaran 5 – 5,1%," ungkap Josua.