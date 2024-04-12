Bos Djarum Jadi Pemilik Klub Bola Terkaya di Italia, Hartanya Rp761 Triliun

JAKARTA - Como merupakan klub asal Italia yang ternyata dimiliki orang paling kaya Indonesia, Hartono Bersaudara. Pada 2019, Como 1907 diakuisisi Michael Bambang Hartono dengan mengatasnamakan PT Djarum.

Usai sahamnya dibeli oleh Djarum, klub besar ini banyak menghadapi permasalahan. Contohnya adalah pengelolaan fasilitas dan infrastruktur stadion yang terbengkalai, bisnis usaha klub, dan pengembangan pemain.

Meski demikian, Como 1907 kini menjadi klub sepak bola terkaya di Italia. Klub ini disponsori oleh Mola TV, milik Michael dan Robert Budi Hartono, yang diperkirakan memiliki kekayaan bersih USD48 miliar atau setara Rp761 triliun.

Sementara itu, Como menjadi salah satu tim di Serie B yang berpeluang besar naik kasta tertinggi liga sepakbola Italia, Serie A. Como saat ini berada di peringkat ke-2 Serie B di bawah Parma.