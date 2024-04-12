Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bos Djarum Jadi Pemilik Klub Bola Terkaya di Italia, Hartanya Rp761 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |05:17 WIB
Bos Djarum Jadi Pemilik Klub Bola Terkaya di Italia, Hartanya Rp761 Triliun
Ternyata Ini Pemilik Klub Sepakbola Como. (Foto; oKezone.com/Como)
A
A
A

JAKARTA - Como merupakan klub asal Italia yang ternyata dimiliki orang paling kaya Indonesia, Hartono Bersaudara. Pada 2019, Como 1907 diakuisisi Michael Bambang Hartono dengan mengatasnamakan PT Djarum.

Usai sahamnya dibeli oleh Djarum, klub besar ini banyak menghadapi permasalahan. Contohnya adalah pengelolaan fasilitas dan infrastruktur stadion yang terbengkalai, bisnis usaha klub, dan pengembangan pemain.

Meski demikian, Como 1907 kini menjadi klub sepak bola terkaya di Italia. Klub ini disponsori oleh Mola TV, milik Michael dan Robert Budi Hartono, yang diperkirakan memiliki kekayaan bersih USD48 miliar atau setara Rp761 triliun.

Sementara itu, Como menjadi salah satu tim di Serie B yang berpeluang besar naik kasta tertinggi liga sepakbola Italia, Serie A. Como saat ini berada di peringkat ke-2 Serie B di bawah Parma.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement