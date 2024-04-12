4 Tips dan Manfaat Asuransi Rumah saat Ditinggal Mudik Lebaran

JAKARTA - Asuransi rumah dapat menjadi salah satu instrumen untuk melindungi rumah dari berbagai risiko saat ditinggal mudik lebaran. Adanya asuransi juga dapat memberikan ketenangan dan perlindungan finansial bagi pemiliknya.

Rumah yang kosong akibat ditinggal mudik rentan terhadap kerusakan yang tidak diinginkan. Namun, ternyata ada cara-cara yang direkomendasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi keamanan rumah saat mudik.

BACA JUGA: 7 Perusahaan Asuransi dalam Pengawasan Khusus

Dikutip dari Instagram @ojkindonesia, ada tips dan manfaat memiliki asuransi rumah yang bermanfaat untuk kedepannya. asuransi rumah dapat menjadi pilihan yang baik dalam melindungi properti. Risiko terhadap rumah dapat terjadi kapanpun, termasuk saat ditinggal penghuninya mudik.

“Mau mudik tapi khawatir ninggalin rumah? Sobat bisa menggunakan asuransi rumah lho,” tulis akun OJK, dikutip Jumat (12/4/2024).

BACA JUGA: Ini Besaran Asuransi Pelaut RI yang Meninggal di Kapal Singapura

Asuransi rumah bermanfaat melindungi dari kerugian finansial kerusakan rumah akibat kebakaran, pencurian, bencana alam, banjir, atau risiko lain yang tercantum di polis asuransi.

Sebelum memilih asuransi rumah, simak tipsnya dan manfaat yang ada di postingan tersebut.

Manfaat memiliki Asuransi Rumah untuk Melindungi dari kerugian finansial kerusakan rumah akibat kebakaran, pencurian, bencana alam, banjir, atau risiko lain yang tercantum di polis asuransi.