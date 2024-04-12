Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

4 Tips dan Manfaat Asuransi Rumah saat Ditinggal Mudik Lebaran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |22:01 WIB
4 Tips dan Manfaat Asuransi Rumah saat Ditinggal Mudik Lebaran
Pentingnya asuransi rumah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Asuransi rumah dapat menjadi salah satu instrumen untuk melindungi rumah dari berbagai risiko saat ditinggal mudik lebaran. Adanya asuransi juga dapat memberikan ketenangan dan perlindungan finansial bagi pemiliknya.

Rumah yang kosong akibat ditinggal mudik rentan terhadap kerusakan yang tidak diinginkan. Namun, ternyata ada cara-cara yang direkomendasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi keamanan rumah saat mudik.

Dikutip dari Instagram @ojkindonesia, ada tips dan manfaat memiliki asuransi rumah yang bermanfaat untuk kedepannya. asuransi rumah dapat menjadi pilihan yang baik dalam melindungi properti. Risiko terhadap rumah dapat terjadi kapanpun, termasuk saat ditinggal penghuninya mudik.

“Mau mudik tapi khawatir ninggalin rumah? Sobat bisa menggunakan asuransi rumah lho,” tulis akun OJK, dikutip Jumat (12/4/2024).

Asuransi rumah bermanfaat melindungi dari kerugian finansial kerusakan rumah akibat kebakaran, pencurian, bencana alam, banjir, atau risiko lain yang tercantum di polis asuransi.

Sebelum memilih asuransi rumah, simak tipsnya dan manfaat yang ada di postingan tersebut.

Manfaat memiliki Asuransi Rumah untuk Melindungi dari kerugian finansial kerusakan rumah akibat kebakaran, pencurian, bencana alam, banjir, atau risiko lain yang tercantum di polis asuransi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176954/asuransi-PjUd_large.jpg
Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175793/asuransi-4jai_large.jpg
Tingkatkan Penetrasi, BUMN Beri Literasi Asuransi Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175766/pakai_ai-Z39G_large.jpg
AI Asisten, Asuransi Tak Bisa Tinggalkan Sentuhan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/622/3175616/asuransi-Bqgx_large.jpg
Cara BUMN Asuransi Perluas Inklusi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175411/kerja-Fp3e_large.jpg
Generasi Muda Diajak Kenali Dunia Asuransi dan Peluang Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175385/petani-heG7_large.jpg
Kurangi Risiko Gagal Panen dengan Asuransi, Ini Manfaat untuk Petani
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement