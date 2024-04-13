Pj Gubernur Jawa Barat hingga Bupati Subang Sambut Positif Program Pompanisasi

Jakarta - Percepatan tanam melalui program pompanisasi yang sedang gencar dilakukan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran), mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak, mulai dari Pj. Gubernur Jawa Barat hingga Bupati Subang.

Program ini memiliki target area mencapai 1.000.000 hektare lahan sawah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dari target tersebut, sebanyak 300.000 hektare tercatat berada di Jawa Barat.

Saat meninjau area pompanisasi di Kabupaten Subang beberapa waktu lalu, Mentan Amran menyatakan bahwa bersama dengan Pemerintah Jawa Barat, pihaknya akan segera menerapkan sistem pompanisasi di wilayah ini. Sebagai salah satu daerah lumbung pangan, Jawa Barat dianggap sebagai lokasi terbaik untuk mengimplementasikan sistem ini.

“Ini yang terbaik selama kami kunjungan, kami memberi kesempatan kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati, dua bulan ke depan, untuk mengidentifikasi berapa kebutuhan pompa yang ingin dipasang di sini, karena potensinya luar biasa dengan 343.000 hektare, bisa meningkatkan produksi hingga 2,5 juta ton,” ujar Mentan Amran saat kunjungan kerja ke Desa Sumurbarang, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Jumat (5/4/2024).

Memahami akan pentingnya ketersediaan air bagi aktivitas produksi petani, Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyambut positif program ini. Ia yakin bahwa cara ini akan mendorong produksi padi di wilayahnya, dan pada akhirnya akan menempatkan Jawa Barat sebagai produsen beras terbesar di Indonesia.

“Kami menyambut baik tawaran Pak Menteri, dan Pak Kepala Dinas akan langsung bekerja untuk berkoordinasi dengan seluruh Kabupaten Kota. Tadi juga disampaikan bahwa program ini tidak hanya untuk sawah tadah hujan, tapi secara umum untuk meningkatkan produksi. Kami yakin dengan program ini, produksi di Jawa Barat akan naik,” ujarnya usai mendampingi kunjungan kerja Mentan Amran di Subang beberapa waktu lalu.

Senada dengan itu, Pejabat Bupati Subang, Imran, menyatakan bahwa kedatangan Menteri adalah anugerah bagi Subang, yang merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Barat dan bahkan di Indonesia.