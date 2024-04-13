Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pulau Jawa Padat Lagi, 109.965 Penumpang Naik Kapal dari Bakauheni

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |14:01 WIB
Pulau Jawa Padat Lagi, 109.965 Penumpang Naik Kapal dari Bakauheni
Arus Balik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyeberangkan sebanyak 109.965 penumpang arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, ke Pelabuhan Merak, Banten, dalam dua hari (11-12 April).

"Penumpang dalam dua hari ini terdiri dari pejalan kaki 10.067 dan dalam kendaraan sebanyak 99.898 orang," kata General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni Rudi Sunarko di Pelabuhan Bakauheni dikutip Antara Sabtu (13/4/2024).

Para penumpang diseberangkan pada hari pertama setelah Lebaran sebanyak 108 kali menggunakan 37 unit kapal, sedangkan pada hari kedua sebanyak 111 kali menggunakan 34 unit kapal.

ASDP memperkirakan puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni akan terjadi pada 13-14 April.

Sekretaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin ditemui secara terpisah menjelaskan ASDP menyediakan 66 kapal untuk melayani arus balik di lintas Sumatera-Jawa dan sebaliknya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
