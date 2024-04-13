Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapal Negara Bakal Disiapkan untuk Arus Balik Lebaran 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |13:34 WIB
Kapal Negara Bakal Disiapkan untuk Arus Balik Lebaran 2024
Menhub Budi Karya Sumadi soal Arus Balik 2024 (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan kapal negara disiapkan untuk membantu memaksimalkan layanan pada arus balik Lebaran 2024. Hal ini dapat berjalan lancar khususnya di rute Pelabuhan Panjang (Lampung)-Ciwandan (Cilegon).

“Untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan arus balik, Kementerian Perhubungan menyiapkan armada kapal negara dan swasta dengan rute Panjang-Ciwandan pada 12-18 April 2024,” kata Budi dalam keterangan dikutip Antara, Sabtu (13/4/2024).

Budi menyebut masyarakat dapat memanfaatkan bantuan armada kapal negara kenavigasian yakni KN Edam dan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) KN Trisula di ruas penyeberangan Panjang-Ciwandan.

Kapal-kapal tersebut masing-masing berangkat pada pukul 12.00 WIB, 14.00 WIB, serta pukul 16.00 WIB.

Lebih lanjut, Budi mengatakan armada kapal swasta yang disiapkan antara lain KMP Panorama Nusantara dan KMP ALS Elvina pada 12 April 2024, serta KMP Panorama Nusantara, KMP ALS Elvina, dan KMP Amadea pada 13-18 April 2024.

Halaman:
1 2
