HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemudik Diminta Pastikan Saldo e-Toll Minimal Rp1 Juta saat Arus Balik Lebaran

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |15:44 WIB
Pemudik Diminta Pastikan Saldo e-Toll Minimal Rp1 Juta saat Arus Balik Lebaran
Arus Balik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meminta pengguna jalan yang akan memulai perjalanan arus balik kembali ke Jabotabek untuk memastikan kecukupan saldo uang elektronik (e-toll) yang digunakan dalam perjalanan.

Hal ini melihat pada periode H-7 sampai dengan H-2 arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445H (3-11 April 2024), terdapat 16 ribu kendaraan dengan saldo kurang di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang. Di GT Kalikangkung, pengguna jalan membayar tarif tol dari Cikampek menuju Semarang.

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani menjelaskan, jumlah tersebut merupakan 4% dari total 385 ribu kendaraan yang melakukan transaksi di GT Kalikangkung pada periode yang sama.

Dengan adanya saldo e-toll kurang dan dilakukannya top up e-toll di gardu tol, maka akan mengakibatkan waktu penundaan yang cukup signifikan.

"Dengan adanya waktu penundaan tersebut, kami mencatat rata-rata penurunan kapasitas transaksi gardu tol di GT Kalikangkung sebesar -5% per jam. Yang semula dalam 1 menit kami bisa melayani transaksi hingga lima kendaraan, jika pengguna jalan kurang saldo dan harus melakukan top up di gardu tol, maka 1 menit akan hanya bisa melayani satu kendaraan saja," jelas Faiza dalam keterangan resminya, Sabtu (13/4/2024).

Halaman:
1 2
