HOME FINANCE HOT ISSUE

Jakarta Padat Lagi, Pemudik Kereta Serbu Stasiun Pasar Senen

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |18:56 WIB
Jakarta Padat Lagi, Pemudik Kereta Serbu Stasiun Pasar Senen
Arus Balik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki H+3 lebaran puluhan ribu orang tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (13/4/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, sejumlah pemudik terlihat berjalan ke luar pintu kedatangan. Beberapa merupakan penumpang kereta api jarak jauh (KAJJ), sedangkan lainnya merupakan pengguna commuter line.

Tas ransel, koper, hingga kardus melekat dalam genggaman tangan pemudik arus balik ini. Sebagian terlihat sedang menanti keluarga, sementara yang lain menunggu taksi online.

Sejumlah petugas terlihat bersiaga di sejumlah titik, mulai dari staf KAI, Saka Bhayangkara, hingga beberapa personel TNI-Polri. Porter tampak ikut membantu meringankan beban barang bawaan pemudik.

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko merinci sebanyak 17.000 penumpang datang dari Stasiun Pasar Senen.

