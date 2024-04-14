Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Itu OECD? Heboh Gegara Isu Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |13:09 WIB
Apa Itu OECD? Heboh Gegara Isu Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel
Apa Itu OECD? (Foto; okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa tidak ada rencana menjalin hubungan diplomatik dengan Israel untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organization of Economic Cooperation and Development/OECD).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terutama dengan masih berlangsungnya “situasi kekejaman Israel di Gaza”.

“Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina,” kata Iqbal, dikutip dari BBC Indonesia, Minggu (14/4/2024).

Lantas apa itu OECD? sampai-sampai ada isu bahwa Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel.

OECD merupakan badan internasional beranggotakan 38 negara yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.

Dibentuk pada 14 Desember 1960, OECD merupakan kelanjutan dari Organization for European Economic Co-operation (OEEC) yang dibentuk pada 1948.

Tujuan OECC adalah memantau kontribusi AS dan Kanada di bawah Rencana Marshall agar Eropa dapat bangkit dari Perang Dunia II.

Sebagai lembaga ekonomi internasional, OECD bertujuan untuk membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang, dan kesejahteraan bersama.

“Dalam konteks hubungan internasional, semacam aturan main, tata kelola atau kesepakatan-kesepakatan yang biasanya mengikat negara-negara anggotanya, tetapi juga ketika negara anggota itu berelasi dengan negara yang non-OECD,” ujar Guru Besar bidang Ilmu Hubungan Internasional, Poppy Sulistyaning Winanti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158823/menko_airlangga-Tp8Z_large.jpg
Keluar dari Middle Income Trap, Aksesi ke OECD Jadi Transformasi Ekonomi RI 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144739/menko_airlangga-3v0a_large.jpg
Indonesia Jadi Negara ASEAN Pertama Serahkan Initial Memorandum ke OECD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/320/3144434/menko_airlangga-iEyK_large.jpg
Menko Airlangga Serahkan Initial Memorandum ke Sekjen, Indonesia Menuju Jadi Anggota OECD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/320/3144413/menko_airlangga-Bh16_large.jpg
RI Siap Gabung OECD, Menko Airlangga Serahkan Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119824/oecd-rY1y_large.jpg
Bertemu Sekjen OECD, Menko Airlangga Bahas Keanggotaan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/320/3112369/airlangga-bpvI_large.jpg
RI Bakal Jadi Negara Asean Pertama Gabung OECD, Kejar Target Ekonomi 8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement