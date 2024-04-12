Heboh! RI Mau Buka Hubungan dengan Israel demi Jadi Anggota OECD? Ini Faktanya

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia tegas tetap mendukung Kemerdekaan Palestina dalam kerangka two state solution atau solusi dua negara.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan pemerintah memiliki keinginan membuka hubungan resmi dengan Israel sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan).

"Saya tegaskan hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini. Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara," ujar Lalu, dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (12/4/2024).

Dia menekankan, Indonesia akan selalu konsisten berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina.

Bantahan itu sekaligus menepis kabar yang dilansir surat kabar Israel, Yediot Ahronot, bahwa Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dua pekan lalu sudah menyurati Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz. Dalam surat itu disebutkan bahwa Indonesia setuju membuka hubungan resmi dengan Israel agar bisa diterima bergabung dengan OECD.