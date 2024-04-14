Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konflik Iran vs Israel Memanas Bikin Rupiah Semakin Tertekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:44 WIB
Konflik Iran vs Israel Memanas Bikin Rupiah Semakin Tertekan
A
A
A

JAKARTA - Iran melakukan penyerangan secara langsung terhadap Israel. Serangan balasan di konflik Timur Tengah disinyalir berdampak pada kenaikan harga emas dan minyak dunia serta Rupiah yang akan melemah.

Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, aksi tersebut akan membuat harga minyak dunia, emas dan bahkan Rupiah kemungkinan besar pada perdagangan usai lebaran akan mengalami dampak.

"Namun ini membuat harga-harga minyak dunia, emas dan Rupiah kemungkinan besar di perdagangan hari Selasa (16/4) ini akan kembali mengalami penguatan khusus untuk emas kemudian minyak, Rupiah akan mengalami pelemahan," kata Ibrahim kepada awak media, Minggu (14/4/2024).

Walaupun dalam perdagangan Jumat lalu harga emas dan minyak dunia sempat turun akibat data Amerika Serikat (AS) yang cukup bagus, tetapi dolar mengalami penguatan yang signifikan.

Prediksi ini juga harus memperhatikan bagaimana infrastruktur Israel nantinya, sehingga bisa dikalkulasi bagaimana harga emas dan minyak dunia akan naik.

"Kemungkinan besar untuk harga emas sendiri masih akan mengalami kenaikan karena target untuk saat ini kemungkinan di 2.350 kemudian jika sudah tercapai, menuju 2.400, harus diingat bahwa 2.400 itu kemungkinan tidak tercapai di akhir tahun," jelas Ibrahim.

Menurut dia, pada akhir tahun jika bank sentral AS tetap menurunkan suku bunga, namun tidak tinggi. Sehingga karena dampak dari tensi politik yang tinggi di Timur Tengah ini membuat harga emas akan meluncur tinggi.

"Untuk minyak dunia sendiri kemungkinan besar akan mendidih lebih tajam lagi," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/320/3024550/rupiah-melemah-ke-rp16-445-usd-ada-indikasi-krisis-ekonomi-gRstULr4gj.jpg
Rupiah Melemah ke Rp16.445/USD, Ada Indikasi Krisis Ekonomi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/320/3024300/rupiah-kian-melemah-ke-rp16-450-per-usd-ini-biang-keroknya-jJt8thw1RQ.jpg
Rupiah Kian Melemah ke Rp16.450 per USD, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021577/apa-efeknya-rupiah-melemah-T9X9cq6Kza.png
Apa Efeknya Rupiah Melemah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021556/gubernur-bi-klaim-rupiah-stabil-salah-satu-terbaik-di-dunia-BxnST2NX7L.png
Gubernur BI Klaim Rupiah Stabil, Salah Satu Terbaik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/320/3021129/rupiah-sore-ini-menguat-ke-rp16-270-usd-cfoRD8ucFO.png
Rupiah Sore Ini Menguat ke Rp16.270/USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/320/3014259/rupiah-kembali-ditutup-melemah-ke-rp16-090-per-usd-GedGAJu8i8.jpg
Rupiah Kembali Ditutup Melemah ke Rp16.090 per USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement