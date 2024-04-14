Konflik Iran vs Israel Memanas Bikin Rupiah Semakin Tertekan

JAKARTA - Iran melakukan penyerangan secara langsung terhadap Israel. Serangan balasan di konflik Timur Tengah disinyalir berdampak pada kenaikan harga emas dan minyak dunia serta Rupiah yang akan melemah.

Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, aksi tersebut akan membuat harga minyak dunia, emas dan bahkan Rupiah kemungkinan besar pada perdagangan usai lebaran akan mengalami dampak.

"Namun ini membuat harga-harga minyak dunia, emas dan Rupiah kemungkinan besar di perdagangan hari Selasa (16/4) ini akan kembali mengalami penguatan khusus untuk emas kemudian minyak, Rupiah akan mengalami pelemahan," kata Ibrahim kepada awak media, Minggu (14/4/2024).

Walaupun dalam perdagangan Jumat lalu harga emas dan minyak dunia sempat turun akibat data Amerika Serikat (AS) yang cukup bagus, tetapi dolar mengalami penguatan yang signifikan.

Prediksi ini juga harus memperhatikan bagaimana infrastruktur Israel nantinya, sehingga bisa dikalkulasi bagaimana harga emas dan minyak dunia akan naik.

"Kemungkinan besar untuk harga emas sendiri masih akan mengalami kenaikan karena target untuk saat ini kemungkinan di 2.350 kemudian jika sudah tercapai, menuju 2.400, harus diingat bahwa 2.400 itu kemungkinan tidak tercapai di akhir tahun," jelas Ibrahim.

Menurut dia, pada akhir tahun jika bank sentral AS tetap menurunkan suku bunga, namun tidak tinggi. Sehingga karena dampak dari tensi politik yang tinggi di Timur Tengah ini membuat harga emas akan meluncur tinggi.

"Untuk minyak dunia sendiri kemungkinan besar akan mendidih lebih tajam lagi," katanya.