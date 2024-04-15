Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Rena Regina Lihai Baca Peluang dan Kini Malah Banjir Cuan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |14:25 WIB
Rena Regina Lihai Baca Peluang dan Kini Malah Banjir Cuan
Rena Regina Lihai Baca Peluang dan Kini Banjir Cuan (Foto: Andri/MPI)
A
A
A

BOGOR - Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) keripik bakso goreng (basreng) Rena Regina kini merasakan buah manis usahanya. Padahal, awalnya dia hanya untuk mengisi waktu luang dan malah merasakan banjir cuan.

Rena Regina terjun berwirausaha pada 2017, awalnya dia berjualan camilan lidi-lidian pedas. Namun, dia mendapatkan permintaan basreng pedas dan langsung menyanggupinya.

Padahal, dirinya belum pernah membuat basreng sebelumnya. Namun, hanya bermodalkan belajar secara otodidak dia bisa bisa menghasilkan basreng dengan cita rasa yang lezat.

"Saya jualan lidi-lidian untuk mengisi waktu luang. Itu berjualan ke teman-teman yang bekerja di pusat perkantoran di Jakarta. Saat itu mereka memesan untuk dibuatkan basreng dan saya langsung buat," ucap Rena saat ditemui Okezone belum lama ini.

Ternyata, keripik basreng buatannya mendapatkan sambutan hangat dari pelanggan. Usahanya itu menyebar dari mulut ke mulut yang membuat banyak yang tahu.

"Jadi, banyak pelanggan dari pekerja di perkantoran di Jakarta. Dalam dua hari omzet bisa mencapai Rp1,2 juta," katanya.

Hampir Gulung Tikar karena Pandemi Covid-19

Rena menuturkan usahanya pernah hampir gulung tikar saat pandemi covid-19 karena penjualan merosot drastis. Namun, dia tetap mencoba bertahan di masa-masa sulit tersebut.

"Pemasukan hanya 30% saat covid-19,"katanya.

Tidak hanya itu tantangan usahanya. Pasalnya, persaingan dagang yang sangat ketat menjadi ujian yang harus Rena hadapi agar usahanya tetap bertahan.

"Tiba-tiba banyak yang meniru usaha saya. Saya tidak masalah. Terpenting, saya menjaga kualitas produk agar tetap lebih unggul dari segi rasa," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155237/riza_chalid-5wfJ_large.jpg
Daftar Perusahaan Riza Chalid, Saudagar Minyak Tersangka Korupsi Pertamina Rp285 Triliun yang Kabur ke Singapura
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement