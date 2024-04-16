Advertisement
MARKET UPDATE

Bagaimana Gerak IHSG Usai Libur Lebaran? Cermati Saham-Saham Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |09:01 WIB
Bagaimana Gerak IHSG Usai Libur Lebaran? Cermati Saham-Saham Ini
Bagaimana Gerak IHSG Hari Ini?




JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi melemah dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan dengan pergerakan indeks akan berada di kisaran 7.260 – 7.338.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, sehabis liburan, IHSG pun dibuka kembali, namun apakah dengan adanya sentimen negatif (dan cukup banyak) IHSG tetap mampu mempertahankan lajunya?

"Sentimen tersebut antara lain, kembali memanasnya peperangan, lalu ada nilai tukar USD yang sudah tembus 16.000. Kedua ini sudah cukup untuk menjadi alasan mengapa IHSG harus diprediksi melemah, apalagi secara historikal memang begitu," tulis William dalam analisisnya, Selasa (16/4/2024).

Belum lagi, lanjut William, era suku bunga rendah sepertinya semakin menjauh karena inflasi Amerika tidak kunjung turun, sehingga Fed belum memiliki alasan kuat untuk rate cut.

"Dari beragam sentimen yang ada, menjadi hal yang wajar jika IHSG diperkirakan menurun dan disertai dengan foreign outflow. Namun tunggu dulu, itu semua adalah perkiraan respon pasar," katanya.

Menurut William, nyatanya, IHSG baru akan memulai perdagangan, dan masih dalam tren menguat, kuncinya adalah memperhatikan tren, apakah sudah patah atau belum, dan seberapa besar panic selling hari ini (apakah terjadi atau tidak).

"Sektor yang dapat diperhatikan ada pada komoditas dan transportasi," ungkap dia.

Secara teknikal, IHSG bergerak dalam tren menguat dengan support baru pada 7260. Jadi, sekalipun ada panic selling karena sentimen eksternal maupun nilai tukar, IHSG masih dalam kondisi aman selama bertahan di atas support ini.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 32.48 poin (+0.45%) menuju 7286,88 pada perdagangan hari Jumat 5 April 2024.

Sebanyak 261 saham menguat, 301 saham menurun, dan 220 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 12.6T (all market).

