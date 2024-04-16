Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dampak Perang Iran-Israel, Lonjakan Harga Minyak hingga Rupiah Rp17.000

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |03:25 WIB
Dampak Perang Iran-Israel, Lonjakan Harga Minyak hingga Rupiah Rp17.000
Dampak perang Iran-Israel ke ekonomi Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ekonomi Indonesia bakal terkena dampak serangan Iran ke Israel. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa serangan Iran ke Israel mempunyai dampak yang serius bagi ekonomi Indonesia, terutama lonjakan harga minyak mentah hingga rupiah bisa melemah ke Rp17.000 per dolar AS.

Serangan Iran ke Israel tidak hanya meningkatkan ketegangan kedua negara dan juga kawasan Timur Tengah. Lebih dari itu, perekonomian Indonesia juga bisa ikut terdampak.

Dampak tersebut menurut Bhima diantaranya adalah lonjakan harga minyak mentah hingga rupiah bisa melemah ke Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

"Pertama, memicu lonjakan harga minyak mentah ke 85,6 usd per barrel atau meningkat 4,4% year on year," kata Bhima saat dikonfirmasi MNC Portal, Senin (15/4/2024).

Menurut Bhima, sebagai negara penghasil minyak ke 7 terbesar di dunia, produksi dan distribusi minyak Iran bisa terpengaruh.

"Harga minyak yang melonjak berimbas ke pelebaran subsidi energi hingga pelemahan kurs rupiah lebih dalam," ujar dia.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
