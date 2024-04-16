Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Pimpin Ratas Bahas Dampak Ekonomi Imbas Konflik Iran-Israel, Ini Hasilnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |14:14 WIB
Jokowi Pimpin Ratas Bahas Dampak Ekonomi Imbas Konflik Iran-Israel, Ini Hasilnya
Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan beberapa hal yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas merespons dinamika terkini Timur Tengah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Airlangga menyebut, yang pertama tentu Jokowi membahas terkait dengan apa yang terjadi dengan Timur Tengah, terutama terkait Iran-Israel.

"Pada prinsipnya, deeskalasi ataupun menahan diri adalah hal yang sangat penting utamanya buat negara negara yang terlibat di sana. Dari sisi Perekonomian kita melihat tentu ada lonjakan harga minyak imbas serangan Israel ke iran di kedutaan Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan Iran," ujar Airlangga.

Dari sisi perekonomian, lanjut Airlangga, pemerintah melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus pada 1 April 2024 dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran.

Menurut dia, Laut Merah dan Selat Hormuz itu memiliki peranan penting dalam perekonomian lantaran puluhan ribu kapal pengangkut minyak melalui kedua perairan itu.

Halaman:
1 2
