Menko Airlangga Sebut Rupiah dan IHSG Melemah Secara Global, Relatif Aman di Asia

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kompak mengalami turun pada hari ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa meski rupiah dan IHSG melemah secara global, namun Indonesia dibandingkan peer countries relatif masih aman.

"Dan tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan, antara lain bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan harga logistik dan minyak," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Airlangga melanjutkan, dari sektor riil, dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan indeks dolar menjadi salah satu yang dilihat dan tentu sangat berpengaruh terhadap impor dan efek eksportir mendapatkan devisa lebih banyak.

"Tentu plus minus harus diperhatikan. Pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi investor dan juga memperkuat daya saing dan juga menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Kepastian-kepastian ini harus dijaga," jelasnya.