HOME FINANCE HOT ISSUE

Melemah ke Rp16.200 per USD, Menko Airlangga: Rupiah Masih Lebih Baik dari Malaysia dan China

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |14:43 WIB
Melemah ke Rp16.200 per USD, Menko Airlangga: Rupiah Masih Lebih Baik dari Malaysia dan China
Menko Airlangga Hartarto soal Rupiah. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pergerakan indeks rupiah yang hari ini mencapai Rp16.200 relatif lebih baik dari negara tetangga dan negeri tirai bambu.

Menurut Airlangga, rupiah masih lebih baik karena fundamental Indonesia yang relatif kuat meskipun ada sentimen dari global seperti perang Israel dan Iran.

"Terkait dengan indeks rupiah, kita lihat kalau kita bandingkan dengan berbagai negara lain relatif sedikit lebih baik dari Malaysia juga China," jelas Airlangga pada konferensi pers usai Halal Bihalal di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

"Yang lebih baik dari kita adalah salah satunya Korea Selatan dan Thailand, jadi kita yang tidak terdampak tinggi tapi banyak negara yang terdampak dari kita," imbuhnya.

