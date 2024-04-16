Ada Perang Iran vs Israel, Menteri ESDM Jamin Harga BBM Tak Naik hingga Juni 2024

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia tidak naik hingga Juni 2024 meski saat ini harga minyak dunia sedang bergejolak imbas memanasnya konflik di Timur Tengah.

Arifin juga menjamin bahwa stok BBM sampai saat ini juga masih dalam kondisi aman. Oleh karena ia berharap agar tidak ada eskalasi konflik Iran dan Israel.

"Sekarang kita tahan, sementara stok aman. Tapi kita lihat perkembangannya ke depan, ya mudah-mudahan tidak ada eskalasi konflik Iran-Israel," ungkapnya ketika ditemui usai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Arifin pun membeberkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai dampak memanasnya kondisi geopolitik ini.

"Kita harus antisipasi ini melihat skenario yang mungkin terjadi, mengambil alternatif untuk bisa meredam," tukas Arifin..