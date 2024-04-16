Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga: Mudik Dorong Ekonomi Nasional

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |14:18 WIB
Menko Airlangga: Mudik Dorong Ekonomi Nasional
Mudik mendorong ekonomi nasional (Foto: Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA – Aktivitas mudik Lebaran bisa mendorong perekonomian nasional. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa mudik dan libur lebaran mendorong ekonomi secara nasional.

Hal itu disampaikan Airlangga saat sambutan di Halal Bihalal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

“Alhamdulillah sebagian masyarakat kita banyak yang memanfaatkan untuk mudik dan menjalani silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, mudik menjadi kesempatan untuk merefresh pikiran dan hati sekaligus mendorong perekonomian secara nasional,” ujar Airlangga.

Telusuri berita finance lainnya
