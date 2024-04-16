Jurus RI Jaga Stabilitas Keuangan Imbas Konflik Iran-Israel

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keuangan untuk mengantisipasi imbas konflik Iran-Israel yang menyebabkan kemerosotan nilai tukar mata uang terhadap dolar AS dan pelemahan pasar modal.

“Di pasar keuangan kami melihat indeks dolar AS mengalami penguatan terhadap (mata uang) berbagai negara, jadi kami melihat pemerintah perlu menjaga stabilitas pasar keuangan,” kata Airlangga Hartarto dikutip Antara, Selasa (16/4/2024).

Selain diakibatkan oleh meletusnya konflik Iran-Israel, ia menuturkan bahwa menguatnya indeks dolar AS juga disebabkan tingkat pengembalian (yield) obligasi dan suku bunga yang masih ditahan oleh bank sentral Amerika Serikat di angka yang tinggi atau kebijakan higher for longer.

Tingkat inflasi di Amerika Serikat pun semakin membaik, walaupun belum serendah yang diharapkan.

Airlangga mengatakan bahwa nilai tukar rupiah masih lebih baik daripada ringgit Malaysia dan yuan China.