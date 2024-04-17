14 Aksi Emiten Hari Ini, Ada RUPS hingga Pembayaran Dividen

, Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |06:00 WIB

Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada hari ini. Di antaranya, JASS, BSML, TMAS hingga WIKA.

Mengutip informasi saham BEI, Rabu (17/4/2024), emiten yang menyampaikan aksi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. JASS

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Jasa Angkasa Semesta Tbk di Ngurah Rai Meeting Room, The 101 Jakarta Airport CBC, Jalan CBC Raya 2 No 1 RT 001 RW 006 Benda Kota Tangerang Banten 15125

2. BSML

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk di Jakarta