JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada hari ini. Di antaranya, JASS, BSML, TMAS hingga WIKA.
Mengutip informasi saham BEI, Rabu (17/4/2024), emiten yang menyampaikan aksi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga pembayaran dividen.
Berikut aksi emiten hari ini:
1. JASS
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Jasa Angkasa Semesta Tbk di Ngurah Rai Meeting Room, The 101 Jakarta Airport CBC, Jalan CBC Raya 2 No 1 RT 001 RW 006 Benda Kota Tangerang Banten 15125
2. BSML
Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk di Jakarta