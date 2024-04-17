IHSG Menguat 0,49% ke 7.199 pada Bel Perdagangan

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan. IHSG naik 0,49% ke level 7.199,83.

Tujuh menit berjalan perdagangan, Rabu (17/4/2024), indeks komposit mampu bertahan hijau 0,89% di 7.228,64. Sebanyak 207 saham menguat, 164 saham turun, sementara 190 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp974,88 miliar dari net-volume 1,06 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 1,08% di 945,42, indeks JII tumbuh 0,43% di 533,00, indeks MNC36 menanjak 1,11% di 361,49, dan IDX30 melesat 1,14% di 478,87.

Sembilan sektor bertahan di zona hijau, sementara yang melemah hanya bahan baku 0,27%, dan industri 0,50%.