Arus Balik Lancar, ASDP Catat 79% Pemudik dari Sumatera Kembali ke Jawa

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat arus balik penyeberangan berjalan lancar karena pemudik mematuhi membeli tiket ferry secara mandiri via Ferizy ataupun mitra resmi Angkutan Lebaran 2024.

"Pada periode Hari Lebaran Rabu (10/4) atau H hingga Minggu (14/4) atau H+3 data mencatat bahwa hanya terdapat sekitar 1.800 atau 1,8% pengguna jasa yang datang ke pelabuhan dengan kondisi tanpa tiket pada hari kedatangan untuk menyeberang," kata Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Menurut Ira, hal ini pencapaian positif di mana arus balik penyeberangan berjalan lancar dan terkendali.

"Artinya, secara data akumulatif, pemudik bertiket yang tiba di pelabuhan Bakauheni saat arus balik mencapai 98,2%. Bila dibandingkan arus mudik di mana jumlah tidak bertiket mencapai 32% atau sekitar 19.000 kendaraan," katanya.

Selain itu, lanjut Ira, untuk mendukung kelancaran layanan arus balik Lebaran dari Pulau Sumatera menuju Jawa diperlukan kesadaran kolektif khususnya pengguna jasa pada saat peak season seperti saat puncak arus mudik maupun balik.