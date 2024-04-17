Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Orang yang Dijuluki Warren Buffett Indonesia

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |08:02 WIB
Ternyata Ini Orang yang Dijuluki Warren Buffett Indonesia
Warren Buffet Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama Warren Buffett yang begitu terkenal di dunia investasi. merupakan miliarder dunia yang terkenal serta menginspirasi banyak orang termasuk salah satu pengusaha sukses di Indonesia.

Berasal dari Amerika Serikat (AS) kerap dijadikan julukan untuk value investor yang sukses di suatu negara. Lantas siapa Warren Buffett Indonesia?

Ini orangnya yakni Lo Kheng Hong. Dia merupakan seorang investor value individu Indonesia yang terjun dalam dunia investasi pada umur 30 tahun.

Dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, Lo Kheng Hong hidup dengan harta yang berlimpah tanpa terikat apapun. Apalagi pada usia 63 tahun memiliki aset triliunan rupiah berkat investasi yang ia lakukan sejak lama.

Dia memiliki saham sebesar 6,41% atau sebanyak Rp1 miliar di BMTR dan diperkirakan pada akhir Januari nilai kepemilikan sahamnya di BMTR sebesar Rp286,94 miliar.

Dia juga tercatat sebagai pemegang saham lebih dari 5% di 4 perusahaan, yakni PT Global Mediacom Tbk (BMTR), PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN), PT Intiland Development Tbk (DILD), serta PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL).

Halaman:
1 2
